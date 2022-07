Gran galà del Termoli danza, un saggio da brividi

TERMOLI. Grande successo al Palasabetta per il “Galà della Danza 2022”.

Molto più di un semplice saggio: il galà della “A.s.d. Termoli Danza” di Antonella De Blasiis” ha regalato a tutti i presenti un susseguirsi di emozioni e spettacolo, con esibizioni mozzafiato.

Una serata, dunque, quella di sabato 9 luglio, imperdibile: fatta di studio, prove e tanto impegno, ma anche di gioia perché si è tornati sul palcoscenico dopo due anni di assenza dovuti alle restrizioni pandemiche, sottolineando in maniera significativa la voglia di ripartenza su ogni fronte.

La ricercatezza nei costumi, la creatività nelle coreografie, la capacità interpretativa degli allievi, l’armonia e la coordinazione, il talento e la grinta, hanno fatto della serata un evento unico e imperdibile.

Ogni esibizione ha ricevuto i suoi meritati applausi. Ad annunciare le performance la giornalista Eliana Ronzullo e una delle allieve della scuola, Giorgia Genovese.

Il saggio si articolato su brani originali e suggestivi, in cui gli allievi hanno messo a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti con passione e premura dai loro maestri.

La Bella Danza, quindi, è andata in scena con una prima parte dedicata alla rappresentazione del balletto classico “Fairy Doll”, dove tra passi a due, variazioni, danze di carattere e momenti coreografi dei più piccoli, il pubblico ha vissuto momenti magici.

Nella seconda parte, dopo un intermezzo travolgente del gruppo Zumba, ormai realtà affermata nella scuola sotto la guida della Zin Antonella De Blasiis, sì è passati alla danza moderna e contemporanea con “The show must go on.

A seguire si è vissuto un momento davvero unico, con una coreografia di alto livello tecnico e artistico, pensata e creata appositamente per gli allievi del corso avanzato della scuola dalla ballerina professionista, ex allieva della scuola, Giusy Fanaro, appena laureata presso la ZhdK, prestigiosa università di danza contemporanea di Zurigo.

Tra tormentoni del momento e classici della musica internazionale, si è arrivati al gran finale, dove con tutti gli allievi sul palcoscenico c’è stata un’enorme esplosione di gioia e felicità.

Grande orgoglio e soddisfazione da parte della direttrice artistica di Termoli Danza, Antonella De Blasiis, che ringrazia tutti gli insegnanti: Simona Fanaro, Rosy Loconte e Giuseppe Protano, per l’ ottimo lavoro svolto durante l’anno.

«Ho ancora il cuore a mille dalle emozioni. Una serata che ci ha regalato tanti momenti di bellissima danza sia da parte dei più piccoli, con la loro spontaneità e simpatia, che da parte dei più grandi con la loro tecnica e precisione. Erano due anni che non vivevamo questi bei momenti e quest’anno è stata come una ventata d’ossigeno per il nostro corpo.

Grazie a tutti gli allievi che ci hanno regalato uno spettacolo bellissimo, grazie agli insegnanti che hanno creato delle coreografie impeccabili.

Ma il grazie di cuore, quello più sentito e sincero, va a tutti i genitori e agli allievi che hanno partecipato a questa indimenticabile serata».

E’ stato questo il commento di Antonella De Blasiis.

Dunque, una splendida serata carica di emozioni e soddisfazioni, in cui si è tornati a rivivere le emozioni del saggio di fine anno.

Tutti i protagonisti di questa meravigliosa serata:

Chiara Luce D’Ascanio, Alessia Cacchione, Jennifer Capecce, Valentina Caporicci, Marco Carluccio, Azzurra Carotenuto, Gaia Ciafardo, Alessia Consiglio, Eleonora D’Ambrosio,Maura Natale, Nicoletta Petrone, Sofia Riccieri, Anna Staniscia, Azzurra Lemme, Giusy e Simona Fanaro, Sonia De Luca, Alessia Gigante, Giada Mangiarape, Giulia Sveva Finizio, Rocco Morra, Jasmine Capecce, Melissa e Serena Romano, Laura Ruberto, Noelle Sale, Irene Zupa, Camilla Iacobucci, Laura Parente, Emma Sarchione, Rita Sutera, Anastasia Ciccaglione, Sonia De Luca, Giulia Sveva Finizio, Alessia Gigante, Valeriana Iuliano, Alisia Kopaneva, Anastasia Kulov, Vladislav Kulov, Rocco Morra, Greta Cannarsa, Antonella De Blasiis è tutto il frizzante gruppo di Zumba.





