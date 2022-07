Riflettere sul senso del servizio: un incontro dedicato ai volontari Caritas

TERMOLI. “Cosa ho sentito? Cosa ho cercato? Cosa ho chiesto?”. È stato questo il filo conduttore dell’incontro dedicato a tutti i volontari dei servizi delle Caritas, parrocchiali e diocesana, che si è tenuto il 6 luglio alle ore 19.00 presso il Centro Ecclesia Mater a Termoli. Relatore il dott. Angelo Salvi, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, socio fondatore dello Studio Aliante e docente, tra le altre cose, del corso “Metodologia della progettazione dei servizi educativi” presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell‘Educazione AUXILIUM di Roma.

Numerosi i volontari che hanno partecipato attivamente all’incontro che aveva come obiettivo quello di far riflettere sul senso del proprio servizio partendo dalle motivazioni e dalla capacità e voglia di mettersi in gioco. Partendo dalle motivazioni e sottolineando come esse possano essere diverse per ciascuno, il dott. Salvi ha sottolineato l’importanza del lavorare insieme agli altri volontari per il raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre, prima singolarmente e poi in gruppo i volontari hanno avuto modo di approfondire il loro stare nel servizio rispondendo alle domande – guida che hanno scandito l’incontro. Dal confronto è scaturita una grande ricchezza di esperienze ed emozioni legate al proprio servizio nelle Caritas parrocchiali, alla mensa, al Centro di Ascolto e all’emporio della Caritas diocesana.

Al termine dell’incontro un piccolo aperitivo è stato l’occasione per stare insieme, curare le relazioni e viverle fraternamente nella consapevolezza che questo è sempre un aspetto fondamentale del servizio.

