TERMOLI. Martina Fiorilli presenta “Termoli, il mare racconta” e “Distanti un Fiore”.

La giovane autrice termolese apre, a tutta Italia, le porte di Termoli e del suo cuore con la giornata conclusiva del concorso “Termoli, il mare racconta”. L'amore per la sua città e per il mare l’hanno spinta a dar vita, insieme alla casa editrice Pav Edizioni (Roma), il contest nazionale dedicato ad autori emergenti e affermati, agli studenti e a chiunque avesse voluto mettersi in gioco, con opere di narrativa e di fotografia. L'idea è nata dalla volontà di rendere Termoli, già città della lettura, il palcoscenico della cultura e dell’arte, dove i pensieri e le emozioni possono parlare attraverso le immagini e le parole scritte. L'unico protagonista di questo spettacolo, quasi come un monologo interiore, è il mare che si racconta, che unisce credi, etnie, ideali, passioni, misteri, che non giudica ma che, silenzioso, osserva. Nel pomeriggio di sabato 9 luglio, la sala consiliare del Comune di Termoli, dopo anni di isolamento, si è riempita di un pubblico proveniente da tutta Italia e si è accesa nei toni blu del mare, gli stessi che hanno vestito la copertina dell’antologia svelata nell’occasione e che prende il titolo dal concorso. Si tratta di una raccolta contenete le migliori opere di narrativa, di fotografia e di grafica selezionate e, l’opera rappresentativa in cover, è stata realizzata dall’alunna Marika Giorgetta del Liceo Artistico “B. Jacovitti” per il concorso interno a loro dedicato.

Impossibile nascondere l’emozione che ha fatto da padrona per i tanti autori premiati con attestati di merito e targhe e per l’autrice che ha ideato la prima edizione del concorso. All’evento erano presenti le rappresentanze che hanno accolto e abbracciato il progetto: la Ceo della Casa Editrice, la dottoressa Aurora Di Giuseppe, che ha moderato con trasporto e passione; il Presidente del Consiglio Comunale l’avvocato Annibale Ciarniello e l’Assessore alla Cultura-Spettacolo-Turismo-Sport Michele Barile che, oltre ad aver concesso il Patrocinio Comunale al concorso e di conseguenza all’evento, hanno presenziato con professionalità e manifesto interesse, presentando la Città di Termoli anche ai tanti forestieri presenti; per l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in sala erano presenti il Delegato Regionale Abruzzo-Molise il Cap. L.C. Giuseppe Sacco, il Vicepresidente Referente Informatico Vincenzo Campese e il Consigliere Referente Fotografico Raffaele Bassani, che nella loro uniforme ufficiale hanno rappresentato l’onore per il mare e hanno consegnato alla Pav Edizioni un Crest omaggio per il lavoro svolto a favore della conoscenza del mare; ad intrattenere e appassionare, gli attori Ivan Grego Brakus, Anna De Curtis e Gabriella Ciucci, che hanno letto le poesie e i racconti vincitrici; altresì presenti, in rappresentanza del Liceo Artistico “B. Jacovitti” e per aver seguito gli alunni nella partecipazione al concorso, la Prof.ssa Valeria Acciaro e il Prof. Francesco Cobalto.

A conclusione dell’evento, l’autrice Martina Fiorilli ha presentato, alla sua Termoli e al pubblico, il suo primo romanzo dal titolo “Distanti un Fiore” (edito PAV Edizioni), una storia dalle note romantiche e misteriose, che guida la mente alla riflessione, alla scoperta e alla rinascita. Sul suo profilo Instagram è possibile curiosare dettagli sui personaggi, scorci delle ambientazioni ed estratti dei capitoli che compongono la storia e il romanzo (come anche l’antologia) è già acquistabile attraverso il sito della Pav Edizioni, sui siti di distribuzione Libri Co. Italia, ordinabile nelle librerie e presto disponibile anche in versione e-book su Amazon. Martina Fiorilli, da poco laureata in Scienze Turistiche si trova, così, al suo primo evento organizzato grazie anche agli insegnamenti appresi durante il corso di studi presso l’Università degli Studi del Molise e riguardo al suo romanzo, anticipando quasi l’uscita di un seguito, alla domanda della Di Giuseppe sul suo futuro da scrittrice risponde «Sicuramente sarà il libro a portare me e insieme andremo lontano!”.

