"L’estate nei tuoi occhi", torna il gruppo di lettura

TERMOLI. Domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 18, gruppo di lettura su "L’estate nei tuoi occhi" di Jenny Han presso la Libreria Fahrenheit "L’estate nei tuoi occhi" di Jenny Han (traduzione di Annalisa Biasci, edito da Bur) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit mercoledì 13 luglio alle ore 18.

"L'estate nei tuoi occhi" racconta di Belly, che misura il tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico è successo nella sua vita, è successo fra giugno e agosto.

L'inverno è solo il periodo che la divide dalla prossima estate, dalla casa sulla spiaggia e da Susannah che, oltre a essere la migliore amica di sua mamma, è anche la madre di Jeremiah e Conrad.

Loro sono gli amici con i quali è cresciuta: uno è il ragazzo su cui contare, l'altro è quello che ti fa battere il cuore. Questa estate però sarà un'estate speciale, perché sta per accadere quello che Belly sogna da sempre, e che sembrava non sarebbe mai accaduto...

Nato in maniera informale da un gruppo di giovani lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.

