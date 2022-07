"Babbo Romantico 2022", la fascia al 47enne operaio Andrea Sapone

In concorso mer 13 luglio 2022

TERMOLI. Da anni i concorsi di bellezza estivi arridono a cittadini termolesi, come nel caso del “Babbo Romantico” Andrea Sapone 47 anni, operaio, di Termoli, papà di Alessandro di 11 anni. L’evento, organizzato da “Amare San Mauro” e Patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, è stati condotto da Paolo Teti, ideatore del Concorso “Il Babbo più Bello d’Italia 2022” (e di altri concorsi di bellezza e simpatia come “Miss Mamma Italiana”) e da Barbara Semeraro.

Il titolo principale è stato vinto dall’umbro Sergio Moscatelli, 35 anni di Spello (Perugia), titolo della 28° edizione se l’è aggiudicato sabato 9 luglio, all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare - Riviera Romagnola, sbaragliando la concorrenza di altri 19 papà, che si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità, chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove “creative”.

“Il Babbo più Bello d’Italia” (marchio registrato) è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, l’unico requisito per partecipare è essere papà.