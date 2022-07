"San Bassele pescatore", emozioni in musica

TERMOLI. C’era molta attesa sul piazzale accanto al Mercato ittico, sabato scorso, a poche decine di metri dal Monumento alla Gente di mare, per l’esecuzione inedita del brano “San Bassele Pescatore”, realizzato dal gruppo teatrale e musicale ’U Battellucce, capitanato da Nicolino Cannarsa.

Occasione di pregio per questa “prima” assoluta è stata la cerimonia di sorteggio per la processione a mare di San Basso del 3 agosto, evento simbolo della festa patronale di Termoli, estrazione che ha arriso al peschereccio e agli armatori del Teresa Cannarsa.

Una canzone poesia di Gennaro Perrotta, riveduta e musicata da Nicolino Cannarsa, coadiuvato nei suoni alla fisarmonica da Giuseppe Pranzitelli e dal flauto Armeno di Luca Mastrogiuseppe.

San Bassele Pescatore, ci ha fatto sentire per cinque minuti tutti più termolesi, un canto inneggiante ma anche emozionale rivolto alla figura del nostro amato santo protettore, Nicolino Cannarsa chiamato dagli organizzatori a creare questo tipo di emozioni, in un paio di mesi e forse anche meno, ha messo subito in moto la sua macchina inesauribile di artista e dopo una serie di prove sempre all’auditorium della parrocchia del Carmelo con i suoi collaboratori, e noi eravamo presenti all’ultimissima prova prima della messa in scena al porto e vi dobbiamo dire , ma ne eravamo certi, anche durante le prove che noi vi proponiamo abbiamo provato la stessa emozione che sabato sera hanno provato noi compresi sul piazzale del porto.

Attestati di stima alla performance sono arrivati a Nicolino e i suoi dal vescovo e dal parroco della Cattedrale, ma anche dalle autorità presenti, una gemma in più per onorare sempre più e al meglio il nostro caro San Bassele pescatore.

Chi non ha avuto modo di ascoltarla, lo faccia ora e ne rimarrà affascinato ed emozionato.