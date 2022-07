Promuovere rispetto e convivenza, sorrisi in voga

TERMOLI. Oggi, mercoledì 13 luglio, l'appuntamento con il giorno speciale per molti bambini, l'associazione Apsi Molise in collaborazione con il circolo canottieri Termoli hanno fatto sì che tanti bambini godessero di una giornata speciale fatta di sorrisi e condivisione di momenti gioviali, chiedere ad un bambino se in quel momento è felice ed avere una risposta affermativa non ha prezzo, lo sanno bene i timonieri e vogatori che il mercoledì mattina si danno appuntamento al porticciolo di Termoli.

L’Associazione è attiva in ambito psico-sociale e sanitario e opera a favore dello sviluppo della convivenza promuovendo il miglioramento del rapporto tra le persone e i contesti di vita e di lavoro. Promuove una consapevolezza ed un’evoluzione dei valori che reggono la convivenza e delle regole del gioco che la rendono possibile. È un'associazione autonoma e apartitica, anche soggetto attivo e integrante del sistema del terzo settore, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura e socialità.

Un plauso speciale va fatto a Saverio in qualità di timoniere e Cinzia vogatrice una coppia sempre presente in queste occasioni senza però dimenticare tutti gli altri che permettono tale evento. Con la speranza di sensibilizzare sempre più persone per dare una continuità a questi eventi dove i bambini sono i veri protagonisti.

