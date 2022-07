“Borgo Dipinto”: il mix perfetto tra arte e musica

GUGLIONESI. “Borgo Dipinto” il mix perfetto tra arte e musica. Prende vita la prima edizione di “Borgo Dipinto” ideata dalla Pro Loco Colleniso di Guglionesi. La volontà di valorizzare degli scorci del Borgo Guglionesano e la voglia di mettere in mostra i tanti talenti che la frequentano, hanno fatto da collante per questa manifestazione che darà spazio ad arte, storia e musica. Il progetto artistico conta, per questa prima edizione, 11 artisti tra pittori, fotografi, fumettisti, illustratori e scultori; saranno più di 50 le opere esposte che andranno a rendere il “Largo Gianni” (la location scelta dall’organizzazione) un vero e proprio museo a cielo aperto.

Non può mancare, in eventi come questi, dell’ottima musica; ed infatti la Pro Loco ha deciso di puntare su un target di alta qualità per valorizzare al meglio anche l’arte musicale. Ad aprire l’evento ci saranno i giovani talenti del “Trio Jazz”, la formazione composta da Andrea Del Vescovo alla tromba – fresco di master in tromba jazz presso il Conservatorium Van Amsterdam – Stefano Battaglia al Contrabbasso e Gianmarco Ferri alla chitarra – entrambi laureati presso la Berklee Global Jazz Institute di Boston. In chiusura, invece, “a big comeback” – il Guglionesano Daniele Antenucci torna tra le mura amica, questa volta con tutta la formazione del “Cose Tinte Collective” al seguito. Con la band al completo, composta dalle voci di Francesca Confortini e Kevin Leo, Marco Marotta al Sax, Giulio Romano Malaisi alla chitarra, Chicco Allotta alle tastiere e, appunto, Daniele Antenucci alla batteria; sono pronti a trasformare il piccolo Largo Gianni in un vero e proprio dancefloor Londinese a colpi di jazz e funk. «Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a collegare tutti i punti per rendere concreta l’idea del nostro Borgo Dipinto – dichiara la presidente Teresa Arielli – Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale e Michele D’Anselmo per averci supportato ed indirizzato ma, soprattutto, vogliamo ringraziare tutti gli artisti che hanno deciso di esporre. Sembra banale ma non lo è, sottoporsi al giudizio è una sfida ardua e non è per tutti, non smetteremo mai di ringraziarli e colgo l’occasione per farlo singolarmente.

Un grazie di vero cuore a: Clotilde De Lisio, Noemi Del Re, Luca Angelucci, Antonella Silvano, Angelo Tricarico, Giuseppe Santoro, Maria Grazia D’Alò, Genziana Raimondo, Felice Paolone, Rocco Pelusi ed il “nostro” piccolo artista in erba Vincenzo Vernucci; senza di voi tutto ciò non sarebbe mai esistito”. L’appuntamento è per mercoledì 20 luglio dalle 19 presso Largo Gianni, Guglionesi».

Galleria fotografica