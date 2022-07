La “Passerella in piazzetta”, stasera la quarta edizione

TERMOLI. Torna l’appuntamento annuale dell’evento: “Passerella in piazzetta”, giunta alla sua quarta edizione.

L’evento ideato, organizzato e condotto da Anna Torlino -già autrice del libro di poesie “Eros e anime” - vedrà l’assegnazione della fascia regionale, quindi della semi- finale del concorso nazionale premio della moda: “Un volto per fotomodella”. Giunto quest’ultimo alla trentaseiesima edizione.

L’evento si terrà giovedì 14 luglio alle ore 21 e quest’anno si estende anche ad altri eventi culturali, quindi non solo moda.

Sarà presente la professoressa Ylenia Paladino, docente di arte presso il liceo artistico di Vasto e di Lanciano, che illustrerà i suoi quadri durante la serata. Ylenia lavora con le gallerie d’arte italiane ed europee ed è stata scelta tra i quaranta artisti di tutta l’Europa per esporre i suoi quadri al museo del Louvre a Parigi, dove arriveranno la seconda metà dell’anno.

Presente per la serata Dalila Catenaro, autrice di “Equilibri delicati”, uscito sul panorama letterario nel 2021 e giunto alla sua ventesima presentazione. Il romanzo verrà presentato durante la serata.

Presenti in rappresentanza del comune: l’assessore al turismo, cultura e sport Michele Barile; il presidente del consiglio comunale, l’avvocato Annibale Ciarniello e il consigliere comunale, il dottor Alberto Montano, che interverrà parlando del tema:” Sonno e apnea”.

Ci saranno in apertura i saluti di Andrea Pracella, proprietario del “Bellini Caffè”, in rappresentanza degli altri due locali che partecipano all’evento: il bar “Rossini” e le “Delizie del grano”. Tutti e tre i locali hanno organizzato per l’occasione un aperitivo cenato, dove sarà possibile partecipare -anche- previa prenotazione. Da sempre Anna coinvolge i commercianti di piazza Insorti d’Ungheria nei suoi eventi, poiché i locali da anni fanno da sfondo e regalano innovazione e serate di festa alla piazzetta del centro cittadino.

Ci sarà anche il dj set in occasione dell’evento. Non ci resta che attendere la serata di oggi per goderci una serata di festa.

