"Il male. Incontro con Simone Weil" in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. "Il male. Incontro con Simone Weil" è il titolo dell'incontro in programma venerdì 15 luglio 2022, alle 20.30, nello spazio all'aperto del Centro Pastorale 'Ecclesia Mater' in piazza Sant'Antonio a Termoli. La proposta, inserita negli eventi dell'Agorà 2022 della diocesi, prevede un approfondimento su un tema che ci ha segnati e caratterizzati in questo tempo, a cura del prof. Aldo Meccariello, presidente del Centro Italiano per la Filosofia. La sua relazione sarà seguita da un dibattito aperto a tutti. Ingresso gratuito con aperitivo cenato compreso. Conduce il giornalista Fabrizio Occhionero.

Profilo del relatore: Aldo Meccariello, dottore di ricerca in Scienze Filosofiche, docente di filosofia, condirettore della rivista Azioni Parallele, presidente del Centro per la Filosofia Italiana. Ha pubblicato saggi e articoli su Ricoeur, Arendt, Anders, Hersch, Weil, Benjamin, Canetti, Patočka. Tra i suoi libri: Bocca (2019); Angoscia (con G. D’Acunto, 2021); Paura (2021); Utopia Distopia (2021). Inoltre, è direttore della collana Lessico pandemico per la casa editrice Asterios di Trieste.

Tra le co-curatele più recenti, L'uomo e la (sua)fine. Saggi su Günther Anders (con M. Latini, Asterios, Trieste 2014), Esistenza e storia in Simone Weil (con F.Negri e L.A.Manfreda, Asterios,Trieste 2016), Mediterranei, (con G.Baptist e A. Bonavoglia, Aracne 2017), Mounier. Persona e comunità, (con G.D’Acunto, Edizioni Chirico, Napoli 2018), Vie traverse. György Lukács e Günther Anders a confronto, (con A. Infranca, Asterios, Trieste 2019); Dalla grande guerra alle guerre infinite (con L. Mencacci), Asterios, Trieste 2020; Dalla ragione vitale alla ragione poetica: Ortega, Marias, Zambrano, (con G.D’Acunto), Asterios Trieste 2021.