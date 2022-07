Un pomeriggio dedicato a Jerry Han

TERMOLI. “L’estate nei tuoi occhi” di Jenny Han, questo il titolo del romanzo scelto dal gruppo di lettura della libreria Fahrenheit.

Un gruppo di lettrici hanno disquisito sui temi che il testo di Jenny Han disvela tra le sue pagine. Un romanzo che parla di una delle stagioni più belle: l’estate e di come questa stagione sia particolarmente significativa per la protagonista. Emergono elementi importanti: come la bellezza dei rapporti tra le persone, i sentimenti -quelli più reconditi- come l’amore. Perché è l’amore che dapprima silenzioso, poi prorompente diventa protagonista di questa storia.

Quello di mercoledì è stato il primo appuntamento del 2022 del gruppo di lettura -una consuetudine che dura da ormai dieci anni- anche perché l’attività ha festeggiato i suoi primi tredici anni.

Il gruppo di lettura viene organizzato mensilmente e in più di dieci anni ci sono stati più di cento gruppi di lettura che si sono svolti presso la libreria Fahrenheit. È il gruppo che decide i titoli e si dà un tempo di un mese prima di incontrarsi e disquisirne. Un po’ come se fosse un salotto letterario.

Ma la storica libreria di via Cina è famosa anche per le presentazioni di libri, lo scorso giugno c’è stata la prima presentazione estiva con Antonella Presutti con il “Rianimatore” e il prossimo appuntamento sarà il 21 luglio con Marilù Oliva che presenterà l’Eneide.

Per questo primo incontro è stato scelto il primo romanzo di questa trilogia, che parla di una quotidianità estiva vista dagli occhi di una ragazza adolescente. Due famiglie che si ritrovano a trascorrere l’estate insieme in una casa al mare: una madre e una figlia e l’altra famiglia composta da un’altra madre e due figli. Pian piano, con il tempo che passa la ragazza si accorgerà di provare sentimenti veri per uno dei ragazzi che fino all’estate precedente vedeva come un fratello. Emerge quindi un sentimento autentico, unico -quello più puro che appartiene solo alla giovinezza- e che delle volte sdrucito dal tempo si tramuta in qualcosa di duraturo oppure no.

Ma l’amore si sa è sempre un tema delicato e allo stesso tempo contornato da tantissime sfumature. Come disse Tolstoj: “Cos’è l’amore?” Ma dopotutto chi può veramente saperlo.

