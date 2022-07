Cure termali a Chianciano, i guglionesani viaggiano gratis

GUGLIONESI. L'Assessore alle Politiche Sociali rende noto che, nell’ambito degli interventi per la promozione dei Servizi Sociali, il Comune di Guglionesi, in collaborazione con le Terme di Chianciano, organizza un soggiorno per cure termali con trasporto gratuito.

Il periodo del soggiorno è dall'11 settembre (partenza) al 24 settembre 2022 (ritorno).

Chi può usufruirne:

anziani residenti nel comune di Guglionesi, che abbiano compiuto il 60° anno di età che siano autosufficienti ed in condizioni di viaggiare autonomamente.





I cittadini interessati possono fruire delle cure termali per patologie con cicli di: fango-balneoterapia

(malattie artro-reumatiche), cure idropiniche (malattie epatiche), cure inalatorie (malattie delle vie

respiratorie e otorinolaringoiatriche), cure per vasculopatie periferiche (malattie vascolari).

Il periodo di cura sarà articolato su 12 giorni consecutivi escluse le domeniche.

Come presentare la domanda:

I moduli per presentare la domanda possono essere ritirati presso l'ufficio Ambito Territoriale sito in via

G. De Sanctis, 55.

Le domande vanno presentate presso L’ Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 29 luglio 2022, qualora le richieste dovessero essere superiori ai posti disponibili, si procederà

seguendo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo comunale.





Si precisa che l’attivazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 40

partecipanti. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambito Territoriale nei giorni di ricevimento del

pubblico (lunedì dalle ore 9.00 - 13.00 e mercoledì dalle ore 9,00 - 13,00).