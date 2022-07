Nuovi libri alla biblioteca Perrotta, in arrivo fondi ministeriali

TERMOLI. Anche quest’anno alla biblioteca comunale “Gennaro Perrotta” di Termoli sono stati assegnati 8.732 euro per l’acquisto di nuovi libri.

I fondi sono stati disposti tramite il “Contributo alle biblioteche” previsto dal Ministero della Cultura per mezzo della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore per l’anno 2022.

Il Comune di Termoli, tramite l’assessorato alla Cultura, aveva fatto richiesta dei fondi con l’intento di incrementare l’offerta della biblioteca comunale che si trova in corso Fratelli Brigida prima dello scorso 30 novembre scorso, termine ultimo per rientrare nella graduatoria dei Comuni prevista dal Ministero della Cultura a cui sono successivamente assegnati i fondi per l’acquisto dei testi.

“Con questo ulteriore contributo – ha spiegato l’assessore alla Cultura Michele Barile – cercheremo di rendere ancora più ampia l’offerta a disposizione di tutti coloro che usufruiscono dei servizi della nostra biblioteca comunale. È nostra intenzione cercare di incrementare sempre di più i testi a disposizione in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti”.