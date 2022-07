Fondi in arrivo anche alla biblioteca Kodra di Campomarino

CAMPOMARINO. La biblioteca comunale di Campomarino “Ibrahim Kodra” ha ottenuto l'assegnazione di fondi per l’acquisto di nuovi libri per una cifra che ammonta a 4.366 euro.

La richiesta dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali è stata effettuata lo scorso novembre al fine di ampliare ulteriormente il patrimonio librario pubblico.

"Si tratta del terzo bando in tre anni al quale abbiamo risposto positivamente - spiegano dall'Istituzione - ottenendo una cifra complessiva di circa 14 mila euro.

Il numero di testi a disposizione è aumentato notevolmente in questi mesi, così come i numerosi servizi resi disponibili per gli utenti e le nuove funzionalità che fanno di Palazzo Norante un luogo sempre più aperto agli eventi culturali. Ricordiamo che tutti i volumi presenti in biblioteca possono essere ricercati e prenotati tramite l'App Vivi Campomarino".

I fondi sono stati disposti tramite il “Contributo alle biblioteche” previsto dal Mistero della Cultura.

Galleria fotografica