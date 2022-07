Passerella in Piazzetta, un salotto tra bellezze, arte e cultura

TERMOLI. Grande successo per la quarta edizione di “Passerella in piazzetta” la serata di moda condotta da Anna Torlino.





In una serata fresca e piacevole si è svolta la tappa regionale del concorso nazionale di bellezza, con premio alla moda:”Un volto per fotomodella”. Un concorso che è giunto quest’anno alla sua trentaseiesima edizione ed è ad hoc per le aspiranti modelle. Il concorso vedrà la finale del tour il 7, l’8 e il 9 settembre a Pisa.

Un giovedì sera davvero cool, non soltanto sfilata di moda, ma anche serata culturale, il tutto accompagnato da un nutrito pubblico che ha seguito la serata e da una buona musica che ha accompagnato la kermesse di moda. Presenti in giuria: il presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Annibale Ciarniello; la consigliere comunale Manuela Vigilante; la dottoressa Valentina Esposto, assistente sociale d’ambito presso il comune di Termoli e Saverio Fraraccio, gestore del lido il “Pirata”. La giuria ha votato ed eletto poi le ragazze premiate. Grande emozione tra le stesse, che hanno sfilato con grande eleganza.

Per questa quarta edizione, Anna si è ripromessa di portare a termine un evento che non parlasse solo di moda, ma anche di cultura. Ospite della serata Ylenia Paladino che -oltre a dipingere ha cantato meravigliose canzoni- ed ha intonato dei pezzi straordinari come: “Se bruciasse la città” e “New York, New York” per citarne alcuni e poi ha spiegato i suoi quadri -esposti per l’occasione in piazzetta- parlando di sensazioni, tecnica e anche inevitabilmente di emozioni che vengono poi dipinte su tela.





L’emozione è il sentimento che ha guidato l’intera serata di festa. Poiché sono solo queste che guidano le passioni e che con tanto lavoro e tanto studio si tramutano in cultura.

La serata come dicevamo poc’anzi e’ stata seguitissima e i locali: “Bellini café”, “bar Rossini” e le “Delizie del grano” hanno offerto l’aperitivo cenato. In apertura i saluti di Andrea Pracella proprietario del “Bellini cafè”, che ha rappresentato anche gli altri esercizi commerciali.

La musica ha inebriato l’intera piazza Insorti d’Ungheria, suscitando gioia e contentezza tra i presenti.

A seguire tra una sfilata e l’altra, Dalila Catenaro ha avuto modo di presentare “Equilibri delicati”, sua ventesima tappa di presentazione e seconda a Termoli, dopo quella d’esordio nel 2021.

Ma “Passerella in piazzetta” non è l’unico evento organizzato da Anna Torlino, poiché la conduttrice ha dato appuntamento al 9 agosto a piazza Duomo dove si terrà l’evento:”Arte, moda e cultura con Pascal Persiano”, già inserito nel calendario dell’estate termolese.

Non ci resta che attendere, portandoci dietro il ricordo di una serata magica.

Galleria fotografica