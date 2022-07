Celebrato il graduation day all'istituto Boccardi-Tiberio

TERMOLI. Un bel pomeriggio di festa con gli studenti appena diplomati, i loro genitori e i docenti e il personale Ata della scuola. È quello che si è svolto venerdì 15 luglio presso l’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli.

È stata l’occasione del “graduation day”, la cerimonia in cui la scuola saluta con la proclamazione ufficiale, i neo diplomati.

“Ancora una volta – spiega il dirigente dell’Istituto Boccardi Tiberio, Concetta Cimmino – la nostra scuola si fa famiglia, agisce come una vera e propria famiglia. Abbiamo voluto celebrare il diploma dei nostri studenti con gli auguri di un futuro prospero e ricco di soddisfazioni per ciascuno di loro. Che scelgano di trovare un lavoro o di continuare gli studi – continua Cimmino – i nostri neodiplomati non dimenticheranno mai i cinque anni che hanno trascorso da noi. Per questo abbiamo voluto sottolineare un momento di passaggio davvero unico nella vita di ognuno”.

Alla fine della cerimonia non è mancato il classico “lancio del tocco” nella commozione generale.

Come ha spiegato la Preside nel discorso, “oggi potete essere fieri di voi stessi per il risultato raggiunto che ha vi premiato per gli sforzi che avete profuso, per le rinunce che avete scelto di fare, per la determinazione che avete mostrato, oltre che per le Vostre capacità, ampiamente attestate, con le quali avete percorso questi 5 anni di scuola superiore. Vi esorto a prestare attenzione, non è tutto così scontato.

Da domani cominceranno per ciascuno di voi esperienze nuove che farete lungo percorsi e Strade sconosciute, esperienze di studio, di lavoro, di ricerca. Vi auguro di andare avanti, di accettare le sfide, di alimentare la curiosità del cuore e della mente, di non fermavi mai”.

Citando il filosofo americano, William James, la dirigente ricorda "Iniziate ad essere ora ciò che vorrete divenire d'ora in avanti." Vi chiederete ma come?

la più grande guida del nostro iniziare ad essere è l'immaginazione... ovvero l'abilità di saper scegliere tra le possibilità che ci vengono offerte. Avere immaginazione richiede coraggio e impegno ma allo stesso tempo ci dona speranza”.

La speranza di poter decidere il nostro destino perché le decisioni che prendiamo si confermino giuste in futuro.

Per quanto possiamo essere sopraffatti dal mondo possiamo anche estrarre una speranza dalla sua bellezza, dalle promesse, dal semplice fatto che possediamo il talento di immaginare il nostro futuro in mezzo a tutte le possibili vite che scorrono davanti i nostri occhi.

Dobbiamo immaginarcele bene le nostre vite.

Ancora, la dirigente: “Sono sicura che farete la differenza, che “lascerete un segno”, per citare Steve Jobs. Quando avrete fatto la differenza con il carattere che state forgiando e la passione, tanta passione alla cui fiamma alimenterete la Vostra Anima, con il coraggio delle scelte che decidete di fare, non dimenticate mai quanto importante sia stato questo percorso di studi trascorso a scuola, in questa nostra straordinaria fucina del futuro, il Boccardi Tiberio dove, come tante volte avrete letto”.

“Siete entrati al Boccardi Tiberio, 5 anni fa, con timidezza, qualcuno con fare spavaldo, eravate piccoli, forse titubanti, timorosi, curiosi, entusiasti: oggi siete diventati uomini e donne.

Ecco diventate ciò che siete, ogni giorno. Diventate ciò che siete ogni giorno, siete uomini e donne!

Infine permettetemi di rivolgervi un invito a fare una cosa che farà la differenza, anche nei confronti dei Vostri genitori che Vi hanno cresciuto e fin qui Vi hanno pazientemente sostenuto negli studi e nella vita di ogni giorno. Restituite al Boccardi Tiberio un po’ di quello che avete ricevuto negli anni di studi

Parlo di ciò che gli inglesi chiamano give back.

Il Give Back è qualcosa più della semplice riconoscenza, della gratitudine. È come restituire un po’ di quel che si è ricevuto. Che cos’è mai questo “poco”? Può essere un’ora del proprio tempo, l’impegno in una iniziativa per le studentesse e gli studenti delle classi prime o di quelli più piccini ancora che si stanno guardando intorno per il “scorgere” il futuro scolastico, un’attività di mentoring per gli studenti che ancora varcheranno la soglia del Tiberio del Boccardi nel prossimo anno.

Credo che oggi abbiamo tutti bisogno di un po’ più di Give Back, saremmo e avremmo cittadini migliori e più attivi nel mondo dello studio, del lavoro, della politica.

Dobbiamo essere Cittadini capaci di dare all’Italia un po’ di quello che si è ricevuto prima, penso per prima cosa alla Costituzione italiana, alla Libertà, all’Istruzione.

E allora, Give Back ciò che in passato abbiamo avuto, non teniamo tutto per noi stessi, moltiplichiamo e condividiamo: facciamone patrimonio comune con gli altri.

Care diplomate e cari diplomati, ad maiora!”

