"Laboratorio di acquerello" in un profumato campo di lavanda

LARINO. La "Pro Loco" di Larino e l'artista "Juliet RosaWood" hanno organizzato un Laboratorio di Acquerello. L'evento si è tenuto en plain air, nei meravigliosi campi di lavanda della Fattoria "La Farfalla" di Larino.

L'artista ha già svolto laboratori di pittura di questo tipo, cioè con una full immersion nella Natura, sua Musa ispiratrice e alla quale lei intensamente fa sempre riferimento.

La motivazione, sostiene Juliet, risiede proprio nell'acquerello come forma d’arte, che ha la natura come fonte di ispirazione e che si riappropria in questo modo della sua essenza perché ispirata dalla dinamicità stessa dei cicli cosmici che la natura ci mostra. Juliet, in vari incontri tenuti in questi ultimi anni, ha inoltre sempre ricordato che questa mescolanza di acqua e colore è connessa, non solo ad un senso profondo di "libertà" legato alla fluidità e alla leggerezza dell'acquerello come mezzo espressivo; ma si rinviene in esso anche un interessante strumento di autoriflessione, fondato - come sostiene Jung- sulla mescolanza di sentimento ed emozione.

I partecipanti al laboratorio, ai quali non si richiedevano particolari qualità artistiche, hanno avuto una breve, ma completa introduzione, da parte di Juliet RosaWood (Giulia D'Aloia), sulle diverse tecniche dell'acquerello, sull'uso dei materiali e cenni di analisi tecnica e di riflessione estetica su questa particolare forma di pittura.

Le persone che hanno entusiasticamente partecipato a questo interessante evento nei campi di lavanda hanno riprodotto con l'acquerello questi fiori nel contesto in cui essi sono inseriti. Durante il lavoro sono stati seguiti personalmente da Juliet RosaWood sino alla stesura del dipinto definitivo. Alla fine della serata è stato offerto a tutti un gustoso buffet. Il successo dell'iniziativa avrà probabilmente una sua ripetizione.

