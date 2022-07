Lions club Termoli Host, Nicola Ricciuti riceve il martelletto da Giovanni Di Girolamo

TERMOLI. Nei locali di Villa delle Rose a Termoli, con lo scambio del martelletto è avvenuto l’avvicendamento alla guida del “Lions Club Termoli Host” tra il nuovo presidente Nicola Ricciuti e il presidente uscente Giovanni Di Girolamo. Il presidente uscente nel suo discorso di congedo ha ringraziato tutti i soci che hanno collaborato alla realizzazione dei service, ha inoltre ricordato le difficoltà provocate dalla pandemia e le attività svolte dal club per venire incontro alle necessità del territorio.

È seguito il discorso del nuovo Presidente Nicola Ricciuti, nella sua dissertazione il neo Presidente ha ricordato che gli ultimi anni trascorsi sono stati anni anomali, infatti il Club non ha potuto esprimersi al meglio essendo stata ostacolata la partecipazione dei soci in presenza. Il nuovo presidente ha dimostrato tutta la sua passione nel sentirsi Lions quando ha accennato all’apprensione provata nel momento in cui gli era stato proposto di ricoprire la carica di presidente per la responsabilità legata a tale ruolo. Ha accennato inoltre all’esperienza molto positiva della sua partecipazione al corso di formazione Elli seguito a Tivoli. Il corso Elli è rivolto a coloro che dovranno assumere l’incarico di presidente di Club.

Ricciuti è rimasto impressionato soprattutto dalle attività che l’associazione dei Lions effettua in Italia e nel mondo tramite la fondazione Lcif. Tramite questa fondazione il Lions Club Intenational persegue diverse cause umanitarie, promuovendo come obiettivi prioritari la tutela della vista, dell’ambiente e la lotta al diabete, alla fame e alle neoplasie infantili.

La fondazione esplica la sua azione con risultati importanti specialmente nei paesi più poveri dell’Africa e dell’America del sud. Tutte queste attività contribuiscono ad accrescere nei Lions il senso di appartenenza alla più grande organizzazione di volontariato al mondo. Il neo presidente ha poi ribadito che i service già intrapresi saranno portati a termine e che sarà data particolare rilevanza agli interventi in favore dell’ambiente e del territorio. Ha in fine concluso il suo discorso facendo riferimento all’esigenza di rinsaldare lo spirito di gruppo attenuato dalla difficoltà provocate dalla pandemia, proponendo dei service culturali che porranno particolare attenzione alla conoscenza del territorio. Nel corso della cerimonia è stato presentato anche un nuovo socio nella persona del dott. Paolo Bonome, contestualmente vi è stato anche il passaggio di consegne tra il past president Leo Danny Martino e il nuovo presidente Francesco Laviano.

Al termine della cerimonia il neo presidente ha ringraziato il past President Giovanni Di Girolamo, tutti i soci Lions e i partecipanti alla cerimonia.

Galleria fotografica