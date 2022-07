Bell'Italia a Termoli, che vetrina su La7

TERMOLI. Come annunciato in sede di riprese e poi col lancio ufficiale, nuova vetrina per la nostra Termoli, questa volta la sua bellezza sbarca su La7. È avvenuto alle 14, oggi pomeriggio.

Ancora una volta la nostra Termoli è finita sugli schermi nazionali.

Dopo che è stata scelta per il programma televisivo “Meraviglie” di Alberto Angela -lo scorso inverno- ed è finita poi all’interno di una puntata nel programma di Rai 1, dopo essere stata “postcard” all’Eurovision Song Contest e in ultimo per aver fatto da sfondo alla pubblicità E.On -energia. Torna questa volta prorompente e più bella di sempre nel programma condotto da Fabio Troiano, “Bell’Italia in viaggio”. Questo programma televisivo viaggia alla scoperta di vari luoghi della penisola, analizzando bellezze, cultura e tradizioni dei paesi e delle città in cui sosta.

Proprio questa domenica è andata in onda la puntata dedicata a Termoli. Il conduttore è partito dalle Marche, per poi scendere lungo lo stivale e approdare in città. Le riprese sono state effettuate il primo luglio scorso.

Il conduttore è arrivato a Termoli e ha cominciato a raccontare la nostra città partendo dall’invasione turca del 1566, raccontando anche la leggenda della campana di Santa Caterina -una storia che è stata tramandata per generazioni -in particolare la versione dei rintocchi della campana inabissata nelle notti di pioggia e soprattutto in inverno- e’ stata la professoressa Lucia Checchia che ha raccontato la storia del castello Svevo, del Mosaico -presente in Cattedrale- e del trabucco, accompagnando il conduttore negli scenari più caratteristici della nostra Termoli. Anche perché la città è ricca di storia -pensiamo anche alle reliquie che ospita, oppure al ritrovamento nel maggio del 1945 di San Timoteo. Ma si è parlato anche del nostro patrono, San Basso.

Nonostante sia stata breve la sosta di Troiano nel borgo antico, non ha impedito di attenzionare le bellezze che sono parte integrante del nostro territorio.

Galleria fotografica