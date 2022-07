Venti modelle in abiti da sposa, ritorna l'attività de "La Gallicciola"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ieri sera serata magica a San Martino in Pensilis, la Pro loco di San Martino in Pensilis "La Gallicciola", dopo anni buoi di inattività causa Covid, ha aperto il calendario estivo delle manifestazioni con una indimenticabile sfilata di abiti da sposa che hanno coperto un arco di spazio temporale che va dagli anni ‘60 agli anni 2000.

Venti splendide ragazze hanno sfilata per una zona caratteristica del centro storico illuminata da una splendida luna rossa.

La Pro loco vuole ringraziare le ragazze che hanno sfilato, il gruppo di lavoro di Signore che hanno allestito l'intera manifestazione, dal recupero degli abiti da sposa al trucco e parrucca, Leo Battista per la sua capacità di grande intrattenitore ha vivacizzare la serata con la sua presenza, Antonio Cocchianella per essersi occupato della parte audio e luci, Fioreria da Concetta per allestimento floreale della locazione, l'associazione Madonna delle grazie di Costantinopoli di Portocannone per parte logistica, l'amministrazione comunale.

“La Gallicciola dà appuntamento al 31 giugno 2022 per la prossima manifestazione”.

Le foto sono a cura dell’associazione Centro della Fotografia Domenico D'Adderio San Martino in Pensilis, per merito di Emiliano Di Tata.

Galleria fotografica