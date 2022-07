La "Festa del perdono" all’eremo diocesano Lavra Stella Maris

TERMOLI-GUGLIONESI. Fermarsi un attimo in una società che corre sempre più veloce, contemplare la bellezza del creato tra alberi rigogliosi e fiori curati con amore, trovare spazio per la preghiera e riflettere sul senso della propria vita. Venerdì scorso, 15 luglio, all'Eremo diocesano "Lavra Stella Maris" in contrada Solagne Grandi, a Guglionesi, si è rinnovata la festa del perdono.

Un'opportunità per conoscere da vicino una realtà aperta a tutti, oasi di pace e tranquillità, e condividere momenti di preghiera e fraternità. In questa occasione, accostandosi alla preghiera, alla confessione e alla comunione sacramentale, è stato possibile lucrare l'indulgenza plenaria come da decreto trasmesso dalla Penitenzieria Apostolica. In particolare, il dono dell'indulgenza è stato da poco rinnovato dal Santo Padre Francesco per altri sette anni. Nel corso dell’intensa giornata persone di ogni età hanno raggiunto l'eremo dal territorio e anche da fuori regione.

Dalle 18 è stato possibile confessarsi e, in serata, si è svolta la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, animata dalla scuola corale della parrocchia 'Sacro Cuore di Gesù' di Petacciato Scalo. È seguito un momento di convivialità con il gruppo Rûah: Sandro Tascione (chitarra, oud, violino), Luca Mastrogiuseppe (duduk), Aurora Cinelli (soprano). L'eremita, fratel Giuseppe Di Lena, ringrazia mons. De Luca, i volontari e tutti coloro che hanno preso parte all'evento con un ricordo speciale, a un anno dalla scomparsa, di Francesco Marsilio, giovane di Lupara che resta nel cuore di tutti, "sempre presente" in questo luogo in cui accogliere con amore l'abbraccio di Dio.

