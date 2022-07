Estate guglionesana: sinergia tra associazioni e comune

GUGLIONESI. L’assessorato alla Cultura ha lanciato il calendario degli eventi estivi, Zerocalcare e Valentina Persia tra gli ospiti.

Un calendario ricco di eventi, con ospiti d’eccezione e manifestazioni che spaziano su diversi campi. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Guglionesi ha lanciato oggi il calendario denominato “Estate Guglionesana”, nato in sinergia con le associazioni locali e improntato su eventi che mettono in risalto e valorizzano le potenzialità di Guglionesi.

Si è partiti ieri, domenica 17 luglio, con “Serata al Tramonto”, un evento pensato per valorizzare le qualità paesaggistiche e i prodotti tipici del territorio. L’Estate Guglionesana si chiuderà il 10 settembre con un evento esperienziale dedicato all’antica tradizione del vino, nel mezzo una serie di manifestazioni che si svolgeranno con cadenza giornaliera.

Gli eventi più attesi sono previsti per il 10 e il 19 agosto. Nella notte di San Lorenzo si svolgerà la Notte Bianca nell’incantevole cornice del Parco Castellara che vedrà ospite la cabarettista Valentina Persia, volto noto della televisione e del cinema. Il 19, invece, l’attesa è tutta per Zerocalcare che renderà unica la serata in piazzetta Santa Chiara.

Tra gli eventi di rilevanza culturale, emergono gli appuntamenti con l’Aut Aut Festival e le mostre nell’ex convento dei Cappuccini.

Non mancheranno serate dedicate alla musica, tra tutte il Good Time Blues Festival, concerti jazz e musica nel borgo. Spazio anche allo sport e agli eventi per bambini.

Da non perdere anche il “Cooking Show” in programma il 1° agosto in piazzetta Santa Chiara con lo chef Bobo Vincenzi e Giorgione Barchiesi.

Soddisfatto il consigliere Michele D’Anselmo: “L’obiettivo è quello di ripartire all’insegna del turismo e della cultura, trasformando l’estate 2022 in un’occasione di arricchimento e di svago per i residenti e i turisti.

L’Estate Guglionesana è quindi pronta a partire, dopo due anni difficili che, a causa della pandemia, hanno inevitabilmente visto un rallentamento delle manifestazioni e dei momenti di incontro”.

