Teatro Verde, il 20 luglio "Il primo miracolo di Gesù Bambino"

TERMOLI. Anticipato a Mercoledì 20 luglio alle 21.30, il secondo appuntamento del Festival Adriatika.

In scena al Teatro Verde di Termoli "Il primo miracolo di Gesù bambino”, notissima giullarata tratta da "Mistero Buffo" di Dario Fo e Franca Rame per la regia di Eugenio Allegri. Ad interpretarla, dopo il grande successo ottenuto con "Il mercante di monologhi" quattro anni fa, torna a Termoli Matthias Martelli, attore dal curriculum prestigioso che nei suoi spettacoli recupera e reinterpreta in chiave moderna tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare.

"Il primo miracolo" racconta l’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta; una giullarata esilarante sui temi attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Dario Fo.

Pluripremiato dalla critica e accolto con enorme favore dal pubblico, Martelli offre una interpretazione avvincente e coinvolgente dell'opera di Dario Fo, in una piece di teatro unica e straordinaria.

Applauditissimo già in passato , Martelli offrirà al pubblico un nuovo imperdibile momento di "grande teatro".

Info al 348.6055778 - 347.1808985- 0875.631075

Prevendite Infopoint Termoli Turistica Via Federico II di Svevia, 61 Borgo Antico

Prevendite online e presso i rivenditori ciaotickets

Galleria fotografica