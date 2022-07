L'occupazione delle terre nel basso Molise, una pagina politica

CAMPOMARINO. Una buona affluenza di pubblico, sabato sera, nell'ampio atrio di Palazzo Norante per la presentazione del volume di Nicola Occhionero "Il PCI e l'occupazione delle terre nel Basso Molise". Tra i presenti tanti amici dell'autore e appassionati di una pagina politica che ha segnato il territorio molisano. Presenti anche i membri dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali che ha ospitato l'evento. Ad aprire la presentazione il prof. Nicola D'Apolito che ha presentato un'introduzione storica sugli eventi oggetto del libro.

A seguire l'intervento del ricercatore Lorenzo di Stefano che ha sottolineato l'importanza della bibliografia sull'argomento sottolineando come la riforma agraria - con la distribuzione di terreni e la costruzione di case coloniche non sia avvenuta durante il fascismo ma negli anni Cinquanta della Repubblica. Tra i relatori anche Antonio D'Ambrosio che ha arricchito la serata con contributi relativi a episodi storici avvenuti in Molise, presentando il saggio come «Un’approfondita riflessione fatta da Nicola Occhionero su Campomarino, delle lotte sociali e politiche per l’emancipazione delle classi subalterne contadine senza terra, braccianti ed operai.

La ricerca è accompagnata da un’attenta analisi della funzione che ha avuto il partito Comunista in questo processo di riscatto e di bisogno di terre del proletariato». Molto apprezzato il momento dedicato alle letture del testo ad opera di Cristina Fortunato. Una serata caratterizzata da spunti culturali interessanti, legati ad una memoria storica che, pur appartenendo ad una determinata parte politica, è importante nella ricostruzione delle vicende storiche molisane.

«Ringrazio l’Istituzione Cultura per l’ospitalità e gli amici Gianfranco, Marco e Roberto per l’assistenza tecnica organizzativa. Un ringraziamento particolare ai relatori, moderatore e lettrice, tutte persone erudite ed autentiche. Al pubblico presente, un abbraccio ideale e un ringraziamento commosso», le parole spese sui social da Nicola Occhionero.

