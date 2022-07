Musica, cultura ed eventi popolari: l'estate portocannonese c'è!

PORTOCANNONE. Primo cartellone estivo per l’amministrazione Gallo a Portocannone, che assieme alla Proloco Skanderbeg, da poco rinnovata nei suoi ranghi, propone diversi appuntamenti alla cittadinanza. A illustrarlo è l’assessora alla Cultura, Valentina Flocco: «Portocannone è lieta di presentare il Calendario dell’Estate Portocannonese 2022, un tableau variegato e ricco di eventi elaborato dall’Amministrazione comunale di concerto con la neocostituita Pro Loco Skanderbeg, nella persona della presidente Cinzia Antonucci, col vicepresidente Antonio Becci e tutto il gruppo direttivo.

Gli appuntamenti spaziano dalla musica, nei suoi vari generi, al teatro, al cinema, allo sport, alla gastronomia tipica, attrattive tutte che ci auguriamo animino il Paese nei suoi luoghi più tipici. Per le locations sono stati scelti i luoghi più caratteristici del Paese, scorci preziosi, ricchi di storia ed evocativi di ricordi per ogni abitante del nostro Paese e che, senza dubbio, fungono da palcoscenico naturale per gli spettacoli di volta in volta allestiti.

Il sindaco Francesco Gallo e tutta l’Amministrazione comunale, infatti, si sono posti, sin dalla prima programmazione, come proprio obiettivo essenziale quello dello sviluppo e della qualificazione dell’offerta culturale della Comunità di Portocannone, nella ferma convinzione che cultura sia da intendersi nella declinazione più ampia del termine, come Patrimonio immateriale della nostra Terra, strumento fondamentale di partecipazione ed inclusione sociale ed, al contempo, argomento di promozione turistica del territorio.

Ci auguriamo di ricevere numerosi visitatori e confidiamo nella buona riuscita della programmazione. Buona estate con noi».

Galleria fotografica