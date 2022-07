La magia del bosco di Corundoli e la nascita del progetto green

MONTECILFONE. Si è svolto a Montecilfone il primo incontro de “Il chiosco nel bosco”, nel bosco di Corundoli, precisamente Pilla kurunus ka tapet Verdi, la zona pianeggiante che costeggia la strada statale.

Un luogo magico di relax pieno, di natura incontaminata.

Circa settanta ettari di estensione su una collina gessosa di 345 metri di altezza. Bosco ceduo di querce e roverelle prevalentemente ed altre specie arboree di grande interesse botanico e naturalistico.

L’incontro ha visto la nascita, grazie alle ideatrici Carla Di Pardo e Cinzia Vizzarri, del progetto “Green”.

Progetto che ha come tema l’ecologia e l’ambiente, già inserito nell’agenda 2030.

Un momento di dialogo di Ecologia-Ambiente-Natura-Sport-Arte-Archeologia-Cultura-Storia-Costumi-Tradizioni e Musica, tutti insieme, allo stesso tavolo rotondo per portare avanti un obiettivo comune, la riscoperta e la valorizzazione del territorio nel rispetto della natura e dell’ambiente.

Presenti a questo primo tavolo tecnico, oltre 10 associazioni con i rispettivi presidenti, i quali ad unanimità, hanno approvato il progetto. “Asd Il Valore” Cinzia Vizzarri, Fidapa sezione di Termoli con Angela Rusciano, la Casadellibro con Daniela Battista, Archeoclub d'Italia con Oscar de Lena, C.E.A. Fantine con Luigi Lucchese, Giovani Avis Scm con Alfieri Flaviano, Banca del Tempo con Nuccia Spadaro, FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano con Stefano Pinti, Kamastra con Fernanda Pugliese, Associazione Castelli con Lucio Giorgione

La seconda riunione si terrà a Termoli, mercoledì 20 alle ore 18,30.

Ognuna delle associazioni, rappresentate dai rispettivi Presidenti o da chi ne farà le veci, sarà presente per stilare il calendario dei 5 incontri e deciderà come suddividere gli impegni culturali artistici da inserire nel percorso naturalistico.

La richiesta: «mercoledì a Termoli sarebbe bello magari ritrovarsi insieme, per un caffè e delle interviste, non capita sovente vedere 10 Presidenti di prestigiose Associazioni nazionali e internazionali cooperare insieme e lavorare allo stesso tavolo per un progetto comune che oltretutto esporta l’associazionismo termolese fuori porta e addirittura fuori regione».

Presto sarà presentato un calendario di eventi che si svolgeranno nel Bosco di Corundoli.

Molte saranno le attività che si svolgeranno, tra le quali: Trekking, Land Art e Stone Balancing, Caccia al reperto archeologico, laboratori artistico espressivi, yoga esperienziale, stretching, angolo dei libri, letture, angolo tisaneria, food and drink.

Sono previsti altri due appuntamenti fuori percorso a Santa Croce di Magliano un Trekking in un full immersion nell’Arte o meglio alla scoperta della Street Art Premio Antonio Giordano con degustazione prodotti tipici e a Lentella (CH) Abruzzo il Trekking nell’Arte alla Fattoria d’Arte “I Colli”.

Un posto magico intriso di arte, una location unica nel suo genere nata su di un colle ad opera di una coppia di artisti che attraverso il riciclo e l’eco sostenibilità hanno realizzato la loro casa, la casa sull’albero, una delle poche in Italia e la casa nella Botte.

