Tutto pronto per l'Rds summer festival

Termoli RDS 100% Grandi Successi è partita con la sua carovana per l’RDS Summer Festival, il nuovo format da vivere in due villaggi: uno diurno che inizia alle 10 del mattino nei beach village a ingresso gratuito ed uno serale in una location unconventional a cielo aperto, in cui vi faremo cantare e ballare fin dalle prime luci del tramonto.