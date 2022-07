Il "Museo dei Misteri" candidato al concorso de "I luoghi del cuore" della Fai

CAMPOBASSO. Nel concorso nazionale “I luoghi del Cuore” del Fai, “Il Museo dei Misteri” è al primo posto tra migliaia di luoghi candidati in tutta Italia: un risultato che testimonia il valore e l’amore per questo luogo e per i Misteri che ne custodisce. I Luoghi del Cuore è il più importante concorso per la tutela e la valorizzazione Italiano, un’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Il concorso ha permesso a milioni di Italiani di scoprire luoghi meravigliosi a pochi chilometri da casa, che meritano maggiore valorizzazione e tutela.

Quest’anno, il Museo dei Misteri è ancor di più luogo del cuore, visto che i nostri Misteri sono tornati a sfilare per le vie della città dopo due anni di stop causa della pandemia, è un orgoglio e un patrimonio di Campobasso e dell’intero Molise.

Grazie all’Associazione Misteri e Tradizioni, che ha promosso la candidatura, decine di privati, associazioni e aziende si stanno mobilitando per sostenere il Museo dei Misteri e raccogliere voti on line e firme cartacee in molti posti della città e della regione. Nella classifica provvisoria nazionale

al primo posto c’è il Museo dei Misteri di Campobasso con 6529 voti; seguito dalla Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE) 4695; la Stazione Bayard - La strada di ferro Napoli Portici a Napoli 3768; il Villaggio operaio di Crespi d'Adda a Capriate San Gervasio (BG) 3767; il Circolo Combattenti e Reduci a Milano; il Castello Ducale a Marigliano (NA) 3690;

C'è molta soddisfazione al Museo dei Misteri, tra i membri all'Associazione Misteri e Tradizioni e naturalmente anche in città per i risultati finora arrivati, naturalmente la classifica è sempre in evoluzione e si può votare fino al 15 dicembre 2022. Può votare chiunque, anche minorenni o non residente in Italia o di altre nazionalità. Si può scegliere se votare sui moduli o direttamente sul sito, adesso c'è ancora bisogno di tutti voi per continuare a salire la classifica, l'occasione oltre online cliccando sul link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-dei-misteri-campobasso-molise?ldc

