Guglionesi, al via le preiscrizioni per il centro estivo

GUGLIONESI. Al fine di sostenere le famiglie per favorire il benessere dei minorenni, anche per l’anno 2022 sarà attivato nel nostro comune un Centro Estivo, quale opportunità educativa ulteriore da attivarsi nel periodo estivo.





I destinatari del Centri Estivi 2022 sono tutti i bambini ed adolescenti a partire dai 3 anni di età e sino agli 11 anni prevedendo distinte fasce relative alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni) e alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) e della secondaria di primo grado (12-14).





Il periodo di svolgimento sarà successivamente comunicato, l’attività settimanale si svolgerà dal lunedì al venerdì e prevede incontri della durata di 4 ore: dalle 8.30 alle 12.30. Per ogni incontro è prevista un’ora extra da destinare al riordino e alla pulizia dell’ambiente. Sono previste eventualmente anche attività outdoor e/o visite guidate.





La domanda di ammissione può essere scaricata al link https://www.comune.guglionesi.cb.it/guglionesi/po/mostra_news.php?id=1664&area=H

e dovrà essere presentata dal genitore del minore o da chi ne fa le veci presso il Comune di Guglionesi - Ufficio Servizi Sociali - entro e non oltre il 31 luglio 2022 oppure tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.guglionesi.cb.it.





Si precisa che le domande raccolte sono preiscrizioni per valutare il numero di partecipanti e l’articolazione del progetto; il Comune si riserva di non dar corso al progetto Centri Estivi in caso di mancato raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti.

