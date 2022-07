Palcoscenici, il Molise è di scena

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha approvato la Scheda relativa all’intervento “Palcoscenici: il Molise è di scena”, che prosegue il percorso già intrapreso di rilancio delle attività culturali, collegate alla valorizzazione e promozione dei grandi attrattori storico-culturali del Molise, creando le condizioni affinché, gli enti, le amministrazioni locali e i soggetti che a vario titolo si occupano dei beni e delle attività culturali mettano a disposizione risorse e competenze per il perseguimento della finalità di valorizzazione dei siti di pregio del patrimonio storico culturale e archeologico regionale che diventano i “ palcoscenici” di eventi artistici e veicoli di promozione dell’identità regionale.

Nello specifico, si intende realizzare un palinsesto di eventi e manifestazioni di grande valenza culturale, teatrale e musicale con lo scopo di promuovere, valorizzare e veicolare luoghi e siti di particolare importanza archeologica, storica ed architettonica della regione.

L’idea parte dalla necessità di promuovere, attraverso un accesso innovativo, variegato e giovane, gli spazi identitari del territorio.

L’intervento prevede il coinvolgimento di artisti e compagnie professionali operanti nell’ambito del teatro, della danza e della musica per l’organizzazione di eventi in spazi aperti o chiusi (palcoscenici), con la partecipazione del pubblico in presenza e a distanza attraverso il ricorso alla trasmissione via streaming.

La dotazione finanziaria è pari a euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione, Area Tematica 06 – Cultura - Settore di intervento 06.02 – Attività culturali