Al via domani l'Alta Marea Film Festival a Campomarino

CAMPOMARINO. Arriva l’Alta Marea Film Festival con il suo primo evento della nuova edizione 2022. Il Festival di cinema, arte e musica, che avrà luogo nel Borgo antico di Termoli il 18,19 e 20 agosto, si svela al pubblico con la sua nuova veste grafica in occasione del Fuori dall’Alta Marea, una serie di eventi collaterali legati al mondo del cinema, della letteratura e dell’arte, che impegnano l’associazione durante tutto l’anno. Questi eventi nascono con l’obiettivo di discutere e coinvolgere in un discorso più ampio il maggior numero di persone, che – proprio grazie a queste occasioni – hanno l’opportunità di potersi avvicinare al mondo del cinema e delle arti. Alta Marea vuole infatti essere un luogo di riflessione e innovazione in cui tutti possano immergersi nell’arte, con l’obiettivo di dimostrare che ogni luogo può ospitare cultura e può diventare luogo di dibattito. La prima tappa di questa edizione estiva è la città di Campomarino. La serata prevede la proiezione del film documentario Butterfly (2018, qui il link per vedere il trailer: trailer butterfly - YouTube) di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e un dialogo con Michele Fornasero, produttore per Indyca con Rai Cinema. Fornasero, primo di tanti ospiti che orbiteranno quest’estate intorno al Festival e agli eventi Fuori dall’Alta Marea, sarà presente durante la proiezione e discuterà in compagnia degli organizzatori in un evento che vuole essere l’inizio di una stagione ricca e stimolante.

La proiezione si terrà presso Palazzo Norante il 21 luglio 2022 alle ore 21 e vede il coinvolgimento dell’Istituzione Cultura di Campomarino e del brand Vivi Campomarino «Durante tutto l’anno ci siamo impegnati affinché Alta Marea divenisse un crocevia di cultura per le città molisane e non. Ci siamo mossi fra Agnone, Campobasso e San Martino, sperimentando la curiosità di chiunque venisse ai nostri eventi sempre con molto stupore, ma anche come un ulteriore conferma per il nostro Festival: l’arte unisce le persone ed ogni luogo può diventare uno spazio creativo. Proprio per questo, vista la vivacità culturale di Campomarino, abbiamo deciso di portare un po’ di Alta Marea in una città che si sta risvegliando, regalandole del cinema... e anche del buon vino!», queste le parole di Antonio De Gregorio, regista e sceneggiatore cinematografico e teatrale, nonché direttore artistico del Festival. Ad essere presente durante la serata anche le Tenute Martarosa che servirà a tutti gli ospiti una serie di degustazioni; un modo per unire le ricchezze della nostra terra e il cinema che trasformerà in un teatro all’aperto la terrazza di Palazzo Norante. Per qualsiasi informazione si chiede di contattare l’associazione Alta Marea sul sito : AltaMarea Festival – Festival di cinema, arte e cultura a Termoli – Portiamo l'arte dove Non c'è o sulle pagine social Instagram e Facebook.

