Un tuffo nella mitologia con "L'Eneide di Didone" di Marilù Oliva

SERRACAPRIOLA. Primo appuntamento, stasera, mercoledì 20 luglio, con “Il borgo delle lettura”, un contenitore di eventi culturali, organizzato dalla Pro Loco Turistica con il Patrocinio del Comune di Serracapriola. Lo scopo di questa iniziativa è la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale attraverso una serie di incontri con vari scrittori, che in diverse date, presenteranno i loro libri. Il primo appuntamento sarà con la scrittrice Marilù Oliva, che presenterà il suo ultimo libro “L’Eneide di Didone”, uscito il 17 febbraio di quest’anno, e sempre in classifica tra i libri più letti del 2022. In un luogo suggestivo come il Belvedere, al giro esterno di Serracapriola, ci sarà un tuffo nella mitologia, dove la bravissima Marilù Oliva darà voce ad uno dei personaggi più affascinanti dell’Eneide di Virgilio, Didone. Con grande talento e un pizzico di audacia, la scrittrice entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni tempo. Arricchendone la vicenda non solo di sfumature e intuizioni, ma di avvincenti e inattese svolte narrative, dimostrando ancora una volta l’inesauribile potenza del mito. E delle donne.

