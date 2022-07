Educare in riva al mare

MONTENERO DI BISACCIA. Successo per il primo appuntamento del progetto di educazione ambientale “Educare in riva al mare” sulla spiaggia della Marina di Montenero di Bisaccia nei pressi di Pacifico a Sud – Porto Turistico Marina Sveva. Attività promossa dalla Bottega degli Incanti, con la collaborazione della Ditta Impregico srl e con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia.

Nel pomeriggio di ieri si è svolta la prima delle due giornate in programma, attraverso attività ludiche e laboratoriali i volontari dell’associazione hanno focalizzato l’attenzione su tre fondamentali temi: ridurre l’utilizzo di materiali, soprattutto di quelli ad alto impatto ambientale; riciclare in maniera corretta, sistematica e consapevole; riusare oggetti, indumenti, materiali, ecc. fino al termine del loro naturale ciclo vitale.

Nello specifico è stata svolta una prima parte informativa sui rischi, e sui danni, che sta generando l’utilizzo smodato dei prodotti usa e getta. Importanza è stata data in particolare alla trasmissione di informazioni sull’esistenza, e sui vantaggi, di prodotti alternativi e riutilizzabili. La riflessione, e le attività gioco iniziali, hanno “messo al bando” la plastica e, ad esempio, favorito l’utilizzo della “stoviglioteca” alle classiche stoviglie “usa e getta”, proposto l’uso dei pannolini lavabili ai classici ed usuali monouso; ed infine, suggerito la ricerca di materiali naturali per l’abbigliamento in alternativa ai classici capi sintetici.

È seguita una parte operativa con la realizzazione di un manufatto artistico, con prodotti a basso impatto ambientale, avente come tema centrale il mare ed i suoi abitanti.

“Un gioco e tante scoperte piacevoli ed interessanti, non solo per i piccoli partecipanti ma anche per i loro accompagnatori. Piccole e semplici abitudini, che se svolte quotidianamente possono lasciare una profonda impronta sul nostro Pianeta.” Queste le parole della Consigliera con delega all’ambiente Fiorenza Del Borrello intervenuta all’appuntamento.

La Bottega degli Incanti vi aspetta alla prossima attività che si terrà giovedì 4 agosto. Questa volta il punto di incontro sarà la spiaggia attrezzata del Camping Costa Verde sempre alla Marina di Montenero, dalle ore 17.30 alle ore 19.00. La partecipazione, come al solito, è gratuita ma è richiesta la prenotazione al numero: 348.3749553.

L’associazione La Bottega degli Incanti coglie l’occasione per ringraziare, l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia, la Consigliera Del Borrello sempre presente e partecipe alle nostre attività di carattere ambientale e la Ditta Impregico srl; nuova realtà aziendale nel campo dei servizi di igiene urbana che, anche se da poco presente nella nostra area, sta dimostrando attenzione e sensibilità alle tematiche ambientali del nostro territorio.

Galleria fotografica