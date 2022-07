Dinner Show, l'ultimo appuntamento tra le vie del Gusto

TERMOLI. Questa sera, giovedì 21 luglio, si conclude il Dinner Show, una serie di eventi che ha aperto l’estate termolesi dal 24 giugno, fra le vie del Gusto, in Piazza Mercato. Le serate, in collaborazione con il comune di Termoli e l'assessore Michele Barile, hanno visto sia le cene spettacoli con musica dal vivo sia serate in cui si sono alternati artigiani, pittori e mestieri antichi con le loro creazioni in piazzetta.

Un grazie speciale dalla sempre propositiva Marianna Lo Preiato a coloro che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questo progetto. Un grazie a tutti le attività delle vie del gusto.

Per la serata di questa sera ci sarà Mike Campanelli che terrà un dj-set.

