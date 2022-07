Visita dell'ambasciatore Mal Berisha a Campomarino

CAMPOMARINO. Il 22 luglio ospiteremo a Campomarino l'Ambasciatore Mal Berisha. Insieme a lui arriverà una troupe della televisione A2 CNN Channel per effettuare delle riprese su Campomarino e la tradizione arbereshe.





Per l'occasione sarà allestita una mostra dedicata a Ibrahim Kodra e sarà inaugurato il murales di Liliana Corfiati dedicato a Giorgio Castriota Skanderberg in piazza Vittorio Veneto.





Mal Berisha è stato ambasciatore della Repubblica d'Albania nel Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Irlanda dal 2012 al 2015. In precedenza, Berisha è stato Console Generale d'Albania a Istanbul dal 1993 al 1997. Nel 1998, dopo aver completato la missione in Turchia, è entrato a far parte dell'American Albanian Civic League (LQSHA) e della Federazione Pan-Albanese d'America "VATRA", contribuendo agli instancabili sforzi degli albanesi-americani per risolvere la questione del Kosovo.

Berisha è apparso sulla televisione americana come esperto e storico, facendo luce sul trattamento ingiusto degli albanesi in Kosovo e presentando la questione al pubblico americano.

Nel 2000, Berisha è entrato a far parte della Missione delle Nazioni Unite (UNMIK) in Kosovo per aiutare a costruire istituzioni democratiche. Dopo aver trascorso quasi un decennio in Kosovo, Berisha è tornato in Albania, dove è stato nominato Direttore Generale degli Affari Regionali e delle Iniziative presso il Ministero degli Affari Esteri.





Berisha si è laureato presso l'Accademia Albanese delle Arti. La sua vita è stata strettamente legata alla vita culturale in Albania. È studioso, storico e ha pubblicato numerosi libri e articoli su vari temi di storia, cultura e diplomazia.

