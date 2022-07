"Uno sguardo sul mondo", Giuseppe Badagliacca ospite di Agorà

TERMOLI. "Uno sguardo sul mondo" è il tema della serata di Agorà 2022 in programma venerdì 22 luglio 2022 alle 20.30 nello spazio all'aperto del centro pastorale Ecclesia Mater di Termoli. Ospite dell'evento il Consigliere Giuseppe Badagliacca del Ministero degli Affari Esteri. Un'occasione per approfondire il complesso contesto internazionale in uno scenario in continua evoluzione offrendo possibili piste di riflessione. Ingresso gratuito e aperto a tutti da piazza Sant'Antonio (a sinistra del belvedere).

Cons. Giuseppe Badagliacca è Capo Ufficio VII - Cooperazione multilaterale e processi di integrazione nello spazio euro-mediterraneo presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

