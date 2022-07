“Borgo Dipinto” scommessa vinta per la Pro Loco Colleniso

GUGLIONESI. “Borgo Dipinto” scommessa vinta per la Pro Loco Colleniso di Guglionesi Grande successo per la prima edizione di “Borgo Dipinto”, format ideato e realizzato dalla Pro Loco di Guglionesi con l’intento di valorizzare angoli dimenticati del paese vecchio ed il talento dei tanti artisti Guglionesani e non. L’esame forse più ostico per la Pro Loco, è stato superato a pieni voti. I lusinghieri commenti post evento fanno ben sperare i volontari in vista dei loro obiettivi.

“Vogliamo ringraziare i 12 artisti che hanno deciso di darci fiducia, esponendo le proprie opere e personalizzando egregiamente le aree a loro assegnate” – commentano dal direttivo – “realizzare un evento del genere non è mai semplice, l’arte è una materia molto complicata, riuscire ad amalgamarla con musica e street food è stata la nostra vittoria”.

Dai disegni dei più piccoli e le fotografie, ai quadri ad olio su tela, fino alle magnifiche opere in terracotta realizzate dal maestro Felice Paolone, passando per le installazioni geniali come quella di Rocco Pelusi o quella di denuncia sociale realizzata da Genziana Raimondo. L’evento, il quale pare abbia contato quasi 500 presenze, è stato molto apprezzato da tutti; capace di emozionare con le opere esposte, di stupire con le installazioni realizzate, di rilassare grazie al trio jazz capitanato da Andrea Del Vescovo e di scatenare con la musica dei Cose Tinte Collective. Già a lavoro per i prossimi eventi, i volontari fanno sapere che questo è solo l’inizio; l’obiettivo è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di artisti e rianimare sempre più piazze; arrivando a rendere Guglionesi una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto.

Appuntamento fissato all’anno prossimo, per la seconda edizione di “Borgo Dipinto”.

Galleria fotografica