La Didone di Marilù Oliva apre il Borgo della lettura a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. La scrittrice Marilù Oliva e la sua Didone inaugurano a Serracapriola il “Borgo della lettura”, progetto di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale. Il progetto, ideato dalla Pro Loco turistica e patrocinato dal Comune di Serracapriola, è partito mercoledì 20 luglio, con la presentazione del libro “L’Eneide di Didone” di Marilù Oliva. La scrittrice ha emozionato il pubblico presente, parlando di Didone, personaggio femminile dell’Eneide di Virgilio, in maniera diversa rispetto a come si è sempre conosciuta. Attraverso Didone, Marilù Oliva narra anche di temi attuali, come la condizione femminile, tema tanto caro alla bravissima scrittrice.

Nel suggestivo Belvedere del giro esterno di Serracapriola, Marilù Oliva parla di un altro tema presente nel suo romanzo, l’amore. Un amore universale che va da quello passionale a quello saffico, dall’amore verso il popolo fino ad arrivare all’amore materno. L’evento ha suscitato grande interesse, numeroso il pubblico presente, composto anche da tanti giovani, sempre più attratti dal Mito attraverso la riscoperta dei Poemi Epici. A fine serata, immancabile il firmacopie e le dediche ad un pubblico entusiasta, “Non sei obbligato a tacere, a far finta di niente, A diventare sottile, sottile, quasi invisibile. A stringerti elegante. A non invecchiare. A scintillare.

Ad accettare per paura che. A rinnegare la solitudine. A trasformare le grida in cristalli. A rinunciare. Ai sogni. Alle acrobazie. Alle stelle. Sono là che aspettano, chi ti ostacola lo sa. C’è un soffio di Didone in tutte noi”.

