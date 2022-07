Confraternite di Abruzzo e Molise in cammino

VASTO. L’11 settembre Tagliacozzo ospiterà il dodicesimo Cammino Interregionale Abruzzo-Molise delle Confraternite. Ieri una delegazione del direttivo regionale, composto dal Coordinatore Augusto Sardellone, dai vice Coordinatori Massimo Stivaletta, Pino Mancini e Francesco Lucarelli, si sono recati nella Marsica per un sopralluogo tecnico-organizzativo in vista dell’importante appuntamento del Cammino di Fraternità. Presso la Curia di Avezzano sono stati accolti dall’Arcivescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro e dal cancelliere arcivescovile, don Ennio Grossi, nonché parroco della chiesa Santissima Annunziata di Tagliacozzo. Nel corso dell’incontro è stato definito il titolo dell’evento di settembre dal titolo: “Il ruolo delle confraternite per una chiesa sinodale”.

L’arcivescovo si è detto grato per il dono che avrà Tagliacozzo nell’ospitare il Cammino Interregionale delle Confraternite a distanza di quattro anni dall’ultimo Cammino di Vasto del 2018. “Un momento di preghiera e di confronto – ha detto – che non potrà che essere salutare per la crescita e la formazione delle confraternite d’Abruzzo e Molise”. Nel corso della visita a Tagliacozzo sono stati ricevuti nella sala consiliare dal sindaco Vincenzo Giovagnorio il quale ha dato la sua disponibilità sia per il patrocinio e sia per sostenere “un evento che fa onore alla mia Città”.

Giovagnorio e don Grossi hanno accompagnato la delegazione per un sopralluogo ai luoghi che saranno utilizzati per ospitare le centinaia di confratelli che raggiungeranno Tagliacozzo dall’Abruzzo e dal Molise. Nel corso di questa visita abbiamo anche definito nei dettagli il programma preliminare – ha annunciato il coordinatore Sardellone – che verrà inviato nei prossimi giorni alle nostre Confraternite per meglio prepararsi a questo appuntamento in programma, lo ricordo l’11 settembre”.