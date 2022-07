Al Cea-Fantine di Campomarino, l'incontro è Green

MONTECILFONE. Mercoledì, si è tenuta la seconda riunione che vede coinvolte le 10 prestigiose associazioni locali, nazionali ed Internazionali, sezioni del Molise, precisamente di Termoli, Montecilfone, Santacroce di Magliano, Rotello e Campomarino, rappresentate dai rispettivi 10 Presidenti o dai loro delegati, per trattare il tema internazionale, già previsto nell’Agenda 2030 Ambiente ed Ecologia.

Ospiti presso il Bosco, il C.E.A. FANTINE - CAMPOMARINO Ambiente Basso Molise di Luigi Lucchese, Asd Il Valore, il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, la Fidapa sezione di Termoli, l'ArcheoClub Termoli, Kamastra, Casadellibro, Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Molise/Abruzzo, BDT Banca del Tempo, Giovani Avis Scm.

Fatto il punto della situazione, si è deciso di fissare come data di inizio, domenica 28 Agosto, prima tappa Montecilfone, Trekking nel Bosco di Corundoli, incontro con l’artista di Land Art e Stone Balancing, a seguire le varie attività previste, Yoga, Stretching, assaggio di tisane, angolo lettura, laboratori artistico espressivi, musica e infine, food&drink di prodotti tipici del luogo, tutto questo presso “Il Chiosco nel Bosco”. Una straordinaria struttura privata, un intervento di riqualificazione sul territorio a basso impatto ambientale, realizzata interamente con materiali naturali dalla famiglia D’Angelo e da Maxi Vicentini che per l’occasione, ci hanno messo gentilmente a disposizione la struttura e i loro spazi anche per i nostri vari laboratori.

Le successive date, sempre di domenica, sono previste per il 4,11,18, 25 settembre.

Seconda data di nuovo Montecilfone. Terza Campomarino presso C.E.A. “il Bosco Le Fantine” Ambiente Basso Molise, dove si svolgerà il Trekking naturalistico e la raccolta di erbe officinali ed infine assaggio dei prodotti tipici del luogo, caccia al reperto archeologico.

Quarta tappa Santa Croce di Magliano, percorso trekking, full immersion nella Street Art grazie all’AVIS Giovani scm e all’associazione Premio Antonio Giordano. Assaggio di prodotti tipici del luogo.

Quinta tappa, Lentella (CH) in Abruzzo visita e Trekking fotografico, presso la Fattoria d’Arte “I Colli” di Ettore Altieri e Barbara Littore, dove saremo ospiti per l’intera giornata, un luogo magico intriso di arte e natura, perfetto connubio, dove troveremo tre strutture abitative, tre architetture realizzate con materiale di riciclo a basso impatto ambientale, ecosostenibili, costruite interamente nel rispetto totale dell’Ambiente.

Infine assaggi e degustazioni dei prodotti locali.

Sesta giornata GREEN, è ovviamente prevista a Termoli e sarà tutta una sorpresa .

Degustazione di prodotti tipici della nostra meravigliosa cittadina. Tutti i laboratori saranno tenuti da esperti del settore che ringraziamo sin da ora. Tutte le giornate sono a misura di bambino, pesate per tutti, anche per famiglie.

Il Cartellone sarà presto presentato nei luoghi istituzionali preposti, in compagnia delle Autorità di settore e saranno patrocinate dai vari Comuni aderenti al Progetto.

A breve il calendario degli appuntamenti che prevede le sei giornate, in sei tappe diverse, sarà presentato pubblicamente.

Galleria fotografica