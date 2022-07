Parte l’Alta Marea Festival con Butterfly e Michele Fornasero

CAMPOMARINO. Parte l’Alta Marea Festival con Butterfly e Michele Fornasero. Con la prima serata di Fuori dall’Alta Marea parte ufficialmente la serie di eventi che anticipano l’Alta Marea Festival. Nella splendida cornice di Palazzo Norante a Campomarino, grazie alla operosa collaborazione con l’Istituzione Cultura e Turismo di Campomarino, si è tenuto il primo evento, in particolare dedicato al cinema del reale: il documentario.

Nello specifico, il direttore artistico Antonio De Gregorio, è riuscito a portare al pubblico Butterfly, un documentario del 2019 prodotto da Indyca per Rai Cinema e vincitore del Globo d’Oro. Il film, che racconta la vita e il fallimento di Irma Testa, campionessa mondiale di pugilato, alle porte di un’olimpiade importantissima, è stato introdotto dal presidente dell’Associazione Alta Marea, Ettore Fabrizio, contentissimo del primo risultato raggiunto: il terrazzo di Palazzo Norante era pieno. Michele Fornasero, produttore del documentario e illustre personalità del mondo del cinema italiano, si è raccontato con sincerità al pubblico che, in alcuni momenti, ha voluto anche rivolgere alcune domande all’ospite, creando un dibattito stimolante e interessante.

Ospite dell’Associazione Culturale Alta Marea, Fornasero, in questi giorni sta visitando la zona, godendosi il nostro mare e le iniziative culturali tra Termoli e Campomarino.

“Grazie al numeroso pubblico coinvolto stasera da Alta Marea che ha realizzato un’opera importante: regalare al suo pubblico la possibilità, ormai rara, di vedere un film si grande schermo. Sono sempre contento di portare Butterfly in giro: è un po’ come un figlio e sono contento quando la gente lo apprezza e riesce ad entrare nel mondo di Irma.

Con lei abbiamo condiviso quattro anni della nostra vita: il film racconta anche di noi.” L’incredibile successo della serata, che ha sorpreso per qualità e numero di presenze, è stato anche accompagnato da un partner speciale: Tenute Marta Rosa che, ha offerto una degustazione deliziosa di vini locali. Sono intervenuti anche l’Assessore alla Cultura di Campomarino e il rappresentante dell’Istituzione, Gaetano Piermarino che ha raccontato come sia soddisfatto della collaborazione con Alta Marea, un gruppo di giovani che hanno un solo obiettivo: portare l’arte e la cultura a tutti. “Ringrazio tanto Michele per essere intervenuto e tutti i partner della serata” è intervenuto Antonio De Gregorio, “é sempre un’emozione portare delle opere al nostro pubblico. Ci ha sorpreso questa numerosa presenza, ma è un dato che racconta quanto la cultura e l’arte siano importanti per le persone.” Ora non ci resta che aspettare le prossime date Fuori dall’Alta Marea, a partire dal 9 Agosto sempre a Palazzo Norante con un docufilm italiano è un ospite davvero speciale.

Ci si prepara invece per la kermesse più importante: dal 18 al 20 agosto tornerà l’Alta Marea Festival e sarà bellissimo.

Galleria fotografica