Diomedee salvate e restituite al volo, bravo Gennaro!

ISOLE TREMITI. Tre splendidi esemplari di diomedee sono stati recuperati e salvati dall’artista Gennaro Cafiero, alle Isole Tremiti.

Ha poi atteso la notte, liberandole in mare.

Volatile piuttosto raro da vedere di giorno, famoso per il canto notturno che assomiglia a quello dei bambini, creature delicate e sacre, che connotano le isole omonime isole, una emozione grandissima poterle salvare e guardare, non è la prima volta che l’artista tremitese si prodiga a trarre in salvo animali e sembra quasi un segno del destino questo.

Difatti, Gennaro è l’artista che porta il mare sulla terra con le sue creature marine tra cavallucci, meduse, polpi e barchette, con cui inonda la vista dei passanti con le sue creazioni.

Galleria fotografica