Scrittori al parco, rinviato l'evento con Carmine Abate

TERMOLI. L'associazione Casa del Libro rende noto che, per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori, l'incontro del 25 luglio con lo scrittore Carmine Abate per la rassegna "Scrittori al parco", é rinviato.