"Tonino tutto questo è per te", torna il Palio di San Nicola

GUGLIONESI. Esistono degli insegnamenti che rimangono indelebili nella testa e nel cuore della gente.

Questo è il caso dell'Odv San Nicola di Guglionesi che, sulla scia di quanto fatto negli anni dal Presidente e padre fondatore, Tonino Pace, ripropongono la più bella e sentita festa, dopo quella dedicata al Patrono, in onore di San Nicola.

Un lavoro svolto con dedizione e volontà. Le stesse che Tonino, in questi anni, ha dedicato a questo evento.

Sarà diversa, sarà un po’ nostalgica ma sarà come lui l'ha sempre portata avanti.

Sarà difficile non vedere quell’uomo buono, dal grande sorriso sul volto e con il borsello a tracolla.

Ma chiunque lo potrà vedere nei volti del suo amato gruppo. Delle sue meravigliose contrade. Dei suoi meravigliosi ragazzi.

Nelle strade del paese da lui tanto amato. Nella voglia di rimettersi in gioco affinché questa tradizione non si fermi mai.

È per te Tonino questa festa. La tua festa.

E torna tutto. Con sudore e sacrificio. Con passione. Quella che lui ha saputo trasmettere a chiunque fosse al suo fianco.

E quest’anno si parte prima.

Il 31 luglio con la “Cena medievale” con un ricco menù di prodotti tipici guglionesani.

Il 7 agosto, invece, ci saranno i giochi medievali a Castellara, nella piazza, che varranno come punti per la tanto attesa e suggestiva “Giostra degli anelli” e la sfilata medievale per le vie del paese prevista per l’8 agosto.

I cavalieri di Velletri torneranno a Guglionesi e, proveranno a far vincere una delle sei contrade tra Macchie, Santa Margherita, Morgette, Fontenuova, Borgo e Calvario.

Un piccolo momento musicale e di divertimento ci sarà nella serata dell’8 agosto con la band musicale “Il pentagramma” e il comico di Made in Sud Santino Caravella.

Nella giornata del 9 agosto, infine, oltre la Solenne Processione per le vie del paese, ci sarà sia il matinée sia il concerto bandistico del Premiato gran concerto città di Lanciano “Fedele Fenaroli”.

Un ritorno al passato che no, non ci farà dimenticare Tonino Pace, ma ce lo farà sentire presente e in mezzo a noi.

Con il sorriso grande, il passo spedito e il borsello a tracolla.

“Tonino, tutto questo è per Te”.

Per info prenotazioni per la cena medievale: 333/7937878, 393/0913988, 327/1726349, 3395464228.

