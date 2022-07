Gli angeli blu dell'Oipa per la raccolta alimentare del 27 luglio

TERMOLI. Torna la sesta edizione della raccolta alimentare, che si svolgerà da Veri il 27 luglio, per tutta la giornata.

«L’OIPA è stata fondata nel 1981 a Lugano dalla Dr.SDA Mille Schar Manzoli nota a livello mondiale composta da “Leghe Membro", associazione che si affidano all’OIPA nella rappresentanza e conduzione a livello globale. Oggi L’OIPA è presente su 5 continenti in Italia è attiva con con 150 sezioni locali e 60 nuclei di guardia zoofile con la presenza costante dei volontari ANGELI BLU ha permesso di dare voce a chi non ha ,dove la voce dei più deboli non è ascoltata , Gli ultimi tre decenni hanno visto L”OIPA impegnata in molteplici battaglie per perseguire i suoi obbiettivi principali: l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento, oltre che la diffusione di una corretta cultura di rispetto per tutte le specie animali. Ogni singola battaglia è stata portata avanti con l’impegno, la convinzione e la passione incondizionata di volontari .Come incondizionato è l’amore, l’affetto, che gli animali di strada i dimenticati danno con tanta riconoscenza ,gli Angeli blu della sezione di Termoli si adoperano per aiutare gli animali randagi sul territorio di Termoli e paesi limitrofi ,un aiuto importante viene dato anche dall’assessore del comune di Termoli nella persona dott.Colaci Rita sempre attenta alle nostre richieste ed è l’unione che fa la forza come essere ospitati ogni volta con grande entusiasmo dal rivenditore VERÌ , chiudo ringraziando anticipatamente tutti ,anche chi offre in anonimato ,è bello ed importante vedere quante persone sono sempre più informate e sensibile al fenomeno randagismo perché di randagi ci occupiamo. Vi aspettiamo numerosi.

Buona estate a tutti vice delegata sezione OIPA Termoli Luigina Campanaro».

Galleria fotografica