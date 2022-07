La grande soddisfazione dell'amministrazione Bellotti sul Good Time Blues Fest

Good Time Blues Fest: interviene Bellotti

GUGLIONESI. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione Bellotti per la prima edizione del "Good Time Blues Fest". Ecco le parole del sindaco Mario Bellotti a due giorni dalla chiusura del Festival.

«Sono molto soddisfatto di aver organizzato di concerto con l'associazione Agng che opera sul territorio da qualche anno e, soprattutto con Adamo Ciarallo e Daniele Antenucci. Loro che hanno organizzato un evento a dir poco straordinario e, mi permetto di dire unico sul nostro territorio, non solo di Guglionesi. Siamo riusciti a portare oltre 200 persone da ogni parte del mondo, qui a Guglionesi a ballare. Persone unite dall'amore per il blues si sono riversate qui sul mio comune ed hanno vissuto il paese, dalla villa comunale, al centro polivalente al teatro. E' stata un'esperienza fantastica. Hanno portato gioia, serenità e felicità. al di là del nostro contributo organizzativo, noi come amministrazione abbiamo stanziato la somma di 6000 euro.

Sono davvero contento e felice che due giovani guglionesani, Adamo e Daniele abbiano il vero merito, perché il merito è loro. Sono due giovani talentuosi guglionesani che hanno avuto successo e si stanno facendo strada all'estero e io sono davvero orgoglioso di aver creduto in questo progetto.

Hanno arricchito Guglionesi. Con loro riparte Guglionesi sia dal punto di vista economico e sociale.

Speriamo che possa ripetersi nei prossimi anni sperando di arrivare ai livelli di Umbria Jazz. Speriamo in grande».