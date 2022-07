Opere d'arte nate dal riciclo di metalli, il talento di Adamo Antonio Acciaro

PORTOCANNONE. Su iniziativa del Lions Club Termoli Tifernus si è svolta lo scorso 19 luglio, nella sala consiliare del Comune di Portocannone, la cerimonia dal titolo "Eccellenze nascoste", un inno a quanti non hanno un titolo alla base della propria creatività ma solo il proprio talento e ha visto la premiazione di Adamo Antonio Acciaro, "Eccellenza nascosta" di Portocannone capace di realizzare vere e proprie opere d'arte utilizzando elementi metallici di riciclo.

L’assessora alla Cultura, Valentina Flocco, a nome dell’Amministrazione comunale, ha ringraziato i Lions Tifernus per aver consentito di esprimere, ancora più coralmente, l’apprezzamento che l’Amministrazione riserva all’artigianato artistico locale (ad esso, infatti, è stato dedicato uno specifico capitolo del programma elettorale e di governo). «Finalmente abbiamo valorizzato Adamo Acciaro, eccellenza nella lavorazione artistica dell’acciaio (al quale, tra l’altro, si addice perfettamente il motto latino “nomen est consequentia rerum!!) ed al quale più volte io stessa - col dichiarato scopo di vincere la ritrosia e la riservatezza che contraddistingue un po’ tutti gli artisti - ho rivolto l’invito a rendere disponibile e fruibile la sua Arte a tutta la collettività.

Ho parlato di Arte in quanto l’artigianato si distingue dalla attività industriale proprio per questo: per il rapporto diretto della mano dell’artigiano sulla nuda res, sulla materia; Manualità che unitamente al tempo, alla pazienza, alla passione, alla dedizione quotidiana, consente di creare pezzi unici, veri e proprio Gioielli - e tutto ciò in evidente controtendenza con la ciclicità e la frenesia che contraddistingue i nostri tempi.

Possiamo ammirare solo una limitata parte delle creazioni di Adamo, una parte di quella che è, invero, una grande collezione. Quella che abbiamo in Comune oggi è una “Antologia” delle sue opere, direi, un “insieme di fiori”, anche perché Adamo ha dedicato, a ciascuna di esse, la cura e l’amore che riserva il giardiniere al seme per far crescere il suo fiore… Ma non solo arte, l’opera di Adamo è modernissima e sostenibile: tutti gli elementi delle sue opere sono recuperati da oggetti esistenti, e quindi ci consente di insistere su un altro tema caro alla nostra epoca, il “RI-USO” con il logico corollario che ci porta a esprimere la ferma condanna di tutto ciò che è “spreco”. Confido che l’opera di tutti gli artigiani (“artigiani artisti”) di Portocannone sia incoraggiata da questo riconoscimento, e che verranno altre occasioni di incontro tra la nostra Comunità e i Lions Tifernus».

