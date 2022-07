"Abbiamo a cuore la tua salute", a Termoli il controllo sull'ipertensione

TERMOLI. L’ipertensione arteriosa è ancora oggi il principale fattore di rischio per malattie cardiovascolari in tutto il mondo, e colpisce circa il 40% della popolazione adulta occidentale. Per prevenire il verificarsi di eventi cardiaci e cerebrali, spesso fatali o invalidanti, occorre prestare maggiore attenzione al comportamento della pressione arteriosa in diverse situazioni della propria vita quotidiana. Per questo venerdì 29 Luglio 2022 presso il lido balneare Sirena Beach, dalle ore 17, i volontari AITe, Associazione infermieri del territorio, Associazione no profit composta da personale infermieristico, saranno a disposizione per la misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e saturazione. A causa delle restrizioni sanitarie, la pandemia ha avuto infatti come impatto secondario, per nulla trascurabile, una gestione ritardata degli eventi cardiovascolari. Inoltre sarà presente il personale del distretto ADI di Termoli per fornire informazioni relativamente l’attivazione di tutti i servizi disponibili.

LA PREVENZIONE È UN ATTO DI RESPONSABILITÀ

