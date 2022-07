Franco Arminio: il paesologo anima il "Borgo della lettura" a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Secondo appuntamento del progetto “Il borgo della lettura” ideato dalla Pro Loco turistica e patrocinato dal Comune di Serracapriola, nella serata del 26 luglio. Protagonista della serata è stata la poesia. Lungo la scalinata La Marmora, il pubblico si è emozionato con i versi di uno dei poeti contemporanei più amati: Franco Arminio, definito da Roberto Saviano, “Uno dei poeti più importanti di questo Paese”. Franco Arminio ama definirsi “paesologo”.

Nato a Bisaccia in provincia di Avellino, racconta i piccoli paesi d’Italia, descrivendo con estrema realtà la situazione, soprattutto del Sud Italia. Animatore di battaglie civili, ha realizzato numerosi documentari in merito. Durante la serata ha presentato il suo ultimo libro, “Studi sull’amore”, dove il poeta si è cimentato con il sentimento più cantato dai poeti: l’amore. Nei suoi versi, alcuni brevi come respiri, parla di fragilità, morte e sesso, ma parla anche di altre forme d’amore, come quello per un figlio, per un amico, per il proprio paese, ma anche verso chi ci è ancora sconosciuto.

Arminio, da vero mattatore, oltre a leggere i suoi versi, ha saputo coinvolgere attivamente il pubblico, sempre più entusiasta. L’amore come illusione o incanto, descritto nei versi di Franco Arminio, è stato accompagnato anche dalle piacevoli note di una chitarra, che hanno reso ancora più suggestiva la serata. Un reading letterario particolare ed apprezzato quello del famoso poeta, che ha parlato a lungo anche della questione dei piccoli borghi, lui stesso definisce le sue presentazioni, “Incontro coi generosi”; Arminio ama costruire un legame, un dialogo con la gente che va ad ascoltarlo, costruendo qualcosa di sacro. Molte persone hanno voluto immortalare con una foto, insieme all’autore, l’evento tanto atteso. Non poteva mancare a fine serata il firmacopie, momento magico per i lettori.

Galleria fotografica