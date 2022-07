"Termoli illusionismo", al Teatro Verde la magia d'estate

TERMOLI. Dopo il grande successo dello scorso anno torna a Termoli la notte più Magica che ci sia.

Termoli, 30 luglio ore 21:00 presso il Teatro Verde Termoli, "Termoli Illusionismo", dove una serie di illusionisti e prestigiatori provenienti da varie parti d'Italia si esibiranno con i loro giochi di prestigio per la gioia di grandi e bambini. Da un'idea di Fortunato Fumarola (in arte Magico YorKa), condurrà Ivo Farinaccia (colonna portante dello show con classe ed esperienza), con la regia di Antonio Fumarola (esperienze internazionali messe a disposizione per lo show del 30 luglio), la collaborazione della Pro Loco Termoli, il patrocinio del Comune di Termoli (ass Michele Barile), la partecipazione della Lgm Prodaction, del Club Magico Molisano e il Club Magico Abruzzese si esibiranno per voi:

Mago Alex (magia da scena, secondo posto al Concorso Nazionale de “La notte Magica”; Vito Cascione (Magia da scena); Mago Cofano (direttamente da Zelig); Mago Peppe e Mago Checco (una coppia conosciutissima in zona soprattutto tra i più piccoli); Cripton Magic (con la sua bellissima partner e le sue Grandi Illusioni apprezzate in tutto il Mondo); Francesco Gargiulo (abilissimo manipolatore); Andrea Geminiano (altra giovane promessa); Franky Mattew (candidato al prossimo Mondiale di Magia); Roberto Muci (la sua indiscussa esperienza per la gioia dei più piccoli)

Pagina dedicata https://www.yorka.it/magiedestate.html oppure chiama il 348.3070243 o manda un messaggio whattsap al 327.8960037

Sul sito avete modo di conoscere i protagonisti di questa edizione in maniera più approfondita e di poter prenotare il vostro posto per non perdervi l'occasione dell'anno (i biglietti sono disponibili anche nei pressi di alcune attività nostri partner che trovate indicati sul sito).

Abbiamo pensato un po' a tutti, costi dei biglietti:

GRATIS Bambini/Ragazzi fino a 7 anni e Diversamente abili

RIDOTTO A €.7,00 Per Accompagnatori diversamente abili, se hai più di 65 anni, Forze dell'ordine, Infermieri, Dottori

TUTTI, POSTO UNICO €.10,00

Uno spettacolo adatto ad adulti e bambini,

Peccato non esserci!!!!!!!

P.S. Se vi piace l'idea, aiutateci a divulgare l'evento dicendolo ad amici e parenti









